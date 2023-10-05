Война — день 589: ВСУ продвигаются на юге, а россияне эвакуируют своих прихвостней

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают вести контрнаступление и смогли продвинуться к западу от недавно освобожденного Работино и в других местах, что заставляет россиян заметно нервничать и эвакуировать своих коллаборантов из Токмака. При этом в Украине признают, что ВСУ для более быстрого продвижения не хватает снарядов и ПВО.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 5 октября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Купянский район Харьковской области подвергся обстрелу с комплексов С-300

О том, что происходило 2 октября, читайте в материале: Война — день 586: на фронте ожесточаются бои, продолжаются массированные обстрелы

Информацию за 3 октября смотрите по ссылке: Война — день 587: ВСУ устанавливают новые рекорды, а оккупанты пытаются контратаковать

С данными за 4 октября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 588: ВСУ продвигаются на юге, оккупанты продолжают бомбить украинские города