Война — день 589: ВСУ продвигаются на юге, а россияне эвакуируют своих прихвостней
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Оперативно о главном за сутки
Украинские военные продолжают вести контрнаступление и смогли продвинуться к западу от недавно освобожденного Работино и в других местах, что заставляет россиян заметно нервничать и эвакуировать своих коллаборантов из Токмака. При этом в Украине признают, что ВСУ для более быстрого продвижения не хватает снарядов и ПВО.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 5 октября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 Купянский район Харьковской области подвергся обстрелу с комплексов С-300
О том, что происходило 2 октября, читайте в материале: Война — день 586: на фронте ожесточаются бои, продолжаются массированные обстрелы
Информацию за 3 октября смотрите по ссылке: Война — день 587: ВСУ устанавливают новые рекорды, а оккупанты пытаются контратаковать
С данными за 4 октября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 588: ВСУ продвигаются на юге, оккупанты продолжают бомбить украинские города