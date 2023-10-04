Вывозят свои семьи и школы: оккупанты панически готовятся к наступлению ВСУ в важном городе

Освобождение этого города откроет путь к Азовскому морю

Украинские воины продолжают контрнаступление на Мелитопольском направлении и имеют успех. Оккупанты занервничали, особенно это заметно по ситуации в оккупированном Токмаке.

О ситуации в городе рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. По его данным, еще несколько недель назад россияне начали вывозить органы оккупационной "власти".

Кроме того, несколько дней назад российские офицеры начали интенсивно эвакуировать из Токмака и Молочанска свои семьи.

"Паникуют с конца лета, но в последние дни чего-то особенно боятся накануне 4-5 октября", — написал Федоров.

Оккупанты взялись также за заведения "образования". Россияне вывозят из Токмака школы, училище, техникум. Также, по данным мэра Мелитополя, накануне вечером в городе объявили, что 4 октября не будут работать "админучреждения", магазины, рынок.

"К чему бы ни готовились, но врагу точно нехорошо", — резюмировал Иван Федоров.

Напомним, Токмак является важной стратегической целью: если ВСУ возьмут город, то россиянам не удастся удержать Бердянск и Мелитополь. ВСУ выйдут к Азовскому морю, а это означает, что группировка оккупантов будет разрезана пополам — отдельно донецкая группировка, отдельно крымская. Что касается Крыма, то он фактически из полуострова превратится в остров, пояснил ученый и ветеран АТО Евгений Дикий.

Как писал "Телеграф", ранее мэр Мелитополя сообщал, что к северу от Токмака появился новый укрепрайон россиян по обе стороны автодороги, ведущей к недавно освобожденному ВСУ селу Работино. Это стало реакцией оккупантов на постоянное давление Вооруженных сил Украины.