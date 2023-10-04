У россиян ухудшилось положение на важном участке фронта: свежие карты боев

Идет 588-й день полномасштабной войны

Украинские воины не только сдерживают атаки российских оккупантов, но и ведут наступательные действия как минимум на двух участках фронта. Положение врага на юге ухудшается.

О ситуации на украинских фронтах сообщает Генштаб ВСУ. За прошедшие сутки произошло 43 боевых столкновения.

На Лиманском направлении украинские воины отразили более 10 атак противника. Бои происходили в районе населенного пункта Макеевка Луганской области.

Ситуация на Лиманском направлении на карте deepstate

На Бахмутском направлении россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Ситуация на Бахмутском направлении на карте deepstate

На Авдеевском направлении наши воины отразили все атаки врага в районе Первомайского Донецкой области. Оккупанты совершили более 10 неудачных атак в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех в районах западнее Работино Запорожской области. Также наши воины ведут штурмовые действия на Бахмутском направлении, имеют частичный успех в районах Клещеевки и Андреевки, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.

Ситуация в районе Работино на карте deepstate

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), россияне контратаковали на рубеже Работино – Вербовое, однако не только не имели успеха, но и понесли потери в силе и технике. Кроме того, враг контратаковал у Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова), но только ухудшил свое положение.

"ISW также оценила, что участие 70-го гвардейского мотострелкового полка в этих контратаках свидетельствует, что боевые возможности активных частей 7-й дивизии ВДВ значительно ухудшены и эти элементы ВДВ больше не могут проводить все контратаки вдоль всего украинского прорыва на Ореховское направление", — отмечают эксперты.

Как сообщал "Телеграф", по мнению ветерана российско-украинской войны, майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, российским оккупантам нужна большая пауза в войне, чтобы восстановить силы, накопить технику и оружие. Речь идет не об одном или двух месяцах, а о сроке примерно в один год, однако Украина не должна дать это время врагу.