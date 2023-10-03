Всего за сутки: ВСУ кошмарят оккупантов и имеют новые успехи на фронте (карта)

На одном из направлений враг совершил десять неудачных попыток атаки

Украинские военные не дают российским оккупантами продвигаться и успешно отражают атаки. За последние сутки у ВСУ есть определенные успехи на фронте.

В частности, речь идет о Бахмутском, Лиманском, Шахтерском, а также Запорожском направлениях. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Так, российские оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, однако защитники не дали им сделать этого. Вместе с тем на Лиманском направлении отражены атаки врага в районе населенного пункта Макеевка Луганской области.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел. Кроме того, наши защитники успешно отбили атаки врага в районе восточнее Степного Донецкой области. Враг совершил 10 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области", — говорится в сообщении.

На Шахтерском направлении была отражена атака оккупантов вблизи Старомайорского и Ровнополя Донецкой области. А на Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области. Однако попытки оказались безуспешными.

В то же время в Институте изучения войны (ISW) отмечают, что ВСУ немного продвинулись в районе границы Донецко-Запорожской области, также вблизи Бахмута, а также северо-западнее Новомайорского (18 км юго-восточнее Вейлки Новоселки).

Также воины продолжали наступательные действия на Мелитопольском и Бахмутском направлениях

"ISW обновляет свою оценку от 1 октября о том, что украинские войска потеряли позиции в системе окопов юго-западнее Работиного (13 км к югу от Орехова) в результате контратак россиян между 13 и 30 сентября. Географические кадры, опубликованные 2 октября, и спутниковые снимки указывают на то, что украинские силы, вероятно, отразили эти позиции где-то между 12 и 17 сентября и сейчас их удерживают", — сообщается в отчете.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес оценил контрнаступление ВСУ и отметил, что российская армия уже "трещит".