Планы оккупантов умножают на ноль: майор рассказал, чего нельзя допустить на фронте

Украинские военные делают все возможное, чтобы разрушить планы противника

Российским оккупантам нужна большая пауза в войне, чтобы восстановить силы, накопить технику и оружие. Речь идет не об одном или двух месяцах, а о сроке примерно в один год.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. По его мнению, Украина не может позволить дать это время врагу.

Украинские военные делают все возможное, чтобы разрушить планы противника на долгую войну, уничтожая их склады, базы и штабы, в частности, на территории россии.

"Здесь есть несколько направлений, на которых мы работаем. Против того, что находится на относительно небольшом расстоянии, скажем, сотни километров от линии фронта или от наших границ, у нас есть оружие, в частности, крылатые ракеты, которые нам передают партнеры, те же Storm Shadow, Scalp. Есть и наши отечественные ракеты – "Нептуны" и другое оружие, которое мы разрабатываем", — сказал Гетьман.

Для тех объектов, которые находятся дальше, у ВСУ есть большое разнообразие беспилотников, что продолжают производить в немалом количестве. Производство, к слову, может доходить до сотни единиц в день.

"Это оружие, которое может работать на расстоянии тысячи и более километров. Как показал опыт, она высокоточная и может поражать военные предприятия на территории рф, аэродромы, крупные склады горюче-смазочных материалов и даже энергетические объекты, являющиеся частью ВПК россии. У нас есть партизаны, разведывательно-диверсионные группы, которые могут очень глубоко заходить в тыл врага и там уничтожать военные объекты страны-оккупанта", — говорит Гетьман.

Также для разрушения планов захватчиков создали отдельный флот безэкипажных надводных лодок, которые могут поражать любой корабль. Недавние прилеты в Сочи, Адлер наносят не только существенный вред противнику, но и вызывает панику в россии.

"Я назвал бы эти атаки в большей степени испытанием наших БПЛА и способностей российской ПВО их перехватывать. Когда мы это выясним, на территории РФ будет так же, как в Крыму – будут уничтожаться штабы и другие серьезные объекты. Мы увидим более значительные результаты. В этом я ни минуты не сомневаюсь, — подытожил Гетьман.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес оценил контрнаступление ВСУ. По его мнению, Лондон должен приложить усилия, чтобы сейчас помочь Украине.