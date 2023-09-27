Готовятся к прорыву ВСУ? Оккупанты построили новый укрепрайон

Россияне строят новые укрепления

Армия рф создает новые укрепления в тылу и вокруг временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области. Это стало реакцией оккупантов на постоянное давление Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, к северу от Токмака появился новый укрепрайон по обе стороны автодороги, ведущей к недавно освобожденному ВСУ с. Роботино.

Федоров подчеркнул, что на границе Донецкой и Запорожской областей для строительства фортификаций начали загонять бетоновозы, а на захваченной территории оккупанты устроили более 20 тренировочных полигонов, общая площадь которых составляет около 50 000 гектаров. Также, по его информации, в Мелитопольщине полигоны оккупантов располагаются в окрестностях Дунаевки, Атманя, Кирилловки и на территории Приазовского Нацпарка.

Федоров также подчеркнул, что враг продолжает "подселять" российских военных к мирному населению, чтобы использовать людей как живой щит.

Напомним, ранее "Телеграмм" сообщал, что президент России Владимир Путин мог дать министру обороны РФ серию шойгу срок до начала октября, чтобы остановить украинское контрнаступление и улучшить ситуацию на передовой. Также диктатор потребовал вернуть российским войскам инициативу для начала наступательной операции.