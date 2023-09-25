До "дня X" осталось недолго: путин поставил шойгу дедлайн для остановки контрнаступления ВСУ

Диктатор пытается спасти ситуацию

Президент россии владимир путин мог дать министру обороны рф сергею шойгу срок до начала октября, чтобы остановить украинское контрнаступление и улучшить ситуацию на передовой. Также диктатор требует вернуть российским войскам инициативу для начала наступательной операции.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW). Они ссылаются на данные инсайдерского источника в кремле.

"Российское военное командование, возможно, отдает приказ о непрекращающихся контратаках в надежде заставить украинское контрнаступление достичь кульминации, даже высокой ценой для российского военного потенциала", – отметили аналитики.

При этом путин, вероятно приказал российскому военному командованию всеми силами удерживать все изначальные оборонные позиции рф. Это должно создать иллюзию, что украинские контрнаступления не принесли ни одного тактического или оперативного эффекта, "несмотря на значительную поддержку Запада".

"Такая информационная инициатива может быть успешной только в долгосрочной перспективе, если российские войска действительно смогут помешать украинским силам прорваться и освободить значительные территории", — отмечают аналитики.

Как сообщал "Телеграф", глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что наши военные уже контролируют ключевую трассу Горловка – Бахмут. Освобождение Клещеевки поможет выгнать оккупантов и из самого Бахмута.