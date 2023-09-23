Будем действовать по тактике врага: Буданов рассказал, как ВСУ освободят Бахмут

Как ВСУ вернут Бахмут — рассказал Буданов

ВСУ активно продвигаются на оккупированных территориях и при всей критике контрнаступления имеют заметные успехи. По прогнозам военных, Украина освободит Бахмут Донецкой области — этому будет способствовать освобождение Клищиевки, благодаря чему открылась видимость остальной местности оккупированного региона.

В дальнейших планах ВСУ перекрыть все пути поставок, которые идут в город Бахмут. Наши военные уже контролируют ключевую трассу Горловка – Бахмут, рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Клещиевка, Донецкая область, Украина

"Эта операция, за которой мы идем, очень похожа на российскую. С той лишь разницей, что они все-таки вели те лобовые атаки на город, которые привели к очень большим потерям в живой силе. Мы не будем этого делать. Мы постараемся охватить город, и только после того, как он будет охвачен, мы заедем в город", – рассказал руководитель ГУР.

По словам Буданова, даже при контрнаступлении Вооруженных Сил Украины потери наших военных одинаково меньше, чем у россиян, несмотря на то, что Украина идет в наступление.

Карта боевых действий в районе Бахмута Донецкой области

Хороших новостей с фронта ожидает и Президент Украины — на днях Владимир Зеленский сделал соответствующее заявление о том, что ВСУ собираются освободить захваченный россиянами Бахмут Донецкой области и еще два оккупированных города. По словам президента Украины, у Киева очень комплексный подход. Верховный Главнокомандующий ВСУ заявил, что у Украины очень комплексный план.

Ранее "Телеграф" писал, что Кирилл Буданов дал интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Комарову. В нем он, в частности, рассказал о том, как ВСУ удалось добиться такого результата во время контрнаступления в Харьковской области в прошлом году.