У Украины новый важный успех на Бахмутском направлении: чем это грозит россиянам (карта)

Украина обескровливает россиян

Украинские воины работают над перерезанием логистики оккупантов на Донбассе. Уже есть успехи.

Об этом пишет издание "РБК-Украина", ссылаясь на начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илью Евлаша. По его словам, речь идет о Бахмутском направлении.

"Один из путей, мы уже можем до него добивать, это трасса Бахмут — Горловка, которая находится в 3 км от линии столкновения, это рабочая дистанция для наших минометов и БПЛА", — сказал он.

При этом у россиян еще есть остаются другие логистические маршруты, которыми поставляют обеспечение для группировки в Бахмуте. Это и трассы, ведущие с оккупированной территории.

"Однако мы продолжаем сейчас резать эти пути и продолжим это делать дальше, чтобы обескровить российскую группировку на этом направлении и нанести ей максимальные потери", — добавил Евлаш.

Напомним, ранее мы писали о том, насколько реалистичен прогноз Буданова по перерезании сухопутного коридору в Крым. А больше об освобождении Крыма и прогнозах по поводу этого вы можете прочитать в полной версии интервью Дмитрия Снегирева "Телеграфу" под названием Оккупанты повторят "жест доброй воли": военный эксперт назвал две причины, почему освободить Крым будет легче чем Донбасс".

Также мы сообщали о том, что в ВСУ подтвердили освобождение двух населенных пунктов вблизи Бахмута.