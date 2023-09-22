Не до зимы? Насколько реалистичен прогноз Буданова по сухопутному коридору в Крым

Функционирование этого коридора крайне важно для россиян

Прорыв сухопутного коридора в Крым в ближайшие несколько месяцев, как об этом говорил глава ГУР Буданов, это "слишком оптимистичные оценки". Заявлять о стремительном прорыве, в сложившихся для ВСУ условиях, эксперты пока не готовы.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал военный эксперт и сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев. Он объяснил, что сухопутный коридор – это участок суши, соединяющий оккупированный Крым с тыловыми территориями россии, оккупированными районами Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Его функционирование крайне важно для российских оккупантов в вопросе логистики и удовлетворения потребностей как гражданской, так и военной компоненты российской стороны на аннексированном полуострове.

"Контрнаступление ВСУ с целью выхода на сухопутный коридор ведется на нескольких участках одновременно. В частности, ведутся бои в районе Угледара, ведь расстояние до Мариуполя там составляет 70 километров, продвижение на Времевском выступе и успешный характер боев на Запорожском направлении, в районе Роботиного и Вербового, для выхода в зону контроля за сухопутным коридором через Токмак", — поясняет эксперт.

При всем вышесказанном, ширина коридора сегодня составляет около 70 километров, а учитывая многоэшелонный характер обороны россиян на всех участках фронта, "это крайне сложная задача".

"Для понимания: в Запорожском направлении мы прорвали первую линию обороны, бои за вторую продолжаются, но, по информации непосредственно с места событий, оккупанты создают уже четвертую линию обороны. Кроме того, осуществляется передислокация оперативных резервов оккупационных войск из других участков фронта в места возможного прорыва ВСУ. В частности, на Запорожское направление переброшено подразделение 86-й воздушно-десантной дивизии из Сватовского направления, которое считается для россиян приоритетным в вопросе наступления на Купянск и Изюм. Также переброшена 7-я воздушно-десантная дивизия из Херсонского направления, где они фактически обнажили линию фронта, что дало возможность успешного проведения десантных операций на левом берегу Вооруженным силам Украины", — рассказывает Снегиерв.

Военный эксперт отмечает, что россияне прекрасно понимают возможные сценарии со стороны Украины и тоже не сидят, сложа руки. А в таких условиях говорить о стремительном прорыве коридора он бы не стал.

Больше об освобождении Крыма и прогнозах по поводу этого вы можете прочитать в полной версии интервью Дмитрия Снегирева "Телеграфу" под названием Оккупанты повторят "жест доброй воли": военный эксперт назвал две причины, почему освободить Крым будет легче чем Донбасс".

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