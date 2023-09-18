Теперь официально: в ВСУ подтвердили освобождение двух населенных пунктов вблизи Бахмута

В населенные пункты Донбасса постепенно возвращается украинский флаг

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр официально подтвердила об освобождении села Клищиевка неподалеку от Бахмута. Возвращение этого населенного пункта, как утверждают военные, позволит нашей армии создать плацдарм для дальнейшего продвижения.

Подтверждение от представительницы Минобороны прозвучало в эфире телемарафона 18 сентября. В частности, она отметила, что всего во время контрнаступления ВСУ уже освободили 51 кв. км территории на Бахмутском направлении.

Клещиевка на карте

"На Бахмутском направлении, это наше направление наступления на востоке, на прошлой неделе было освобождено два населенных пункта: Андреевка и Клищиевка ", — сказала Маляр.

Оккупантов выгнали из Клещиевки бойцы 80-й бригады, 5-й отдельной десантно-штурмовой бригады и бригады "Лют" из Гвардии наступления. О деоккупации населенного пункта объявила 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины.

Позже эту информацию подтвердило Министерство внутренних дел. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении поблагодарил военных за возвращение украинских территорий.

Ранее "Телеграф" писал, что Вооруженные силы Украины преуспевают не только на Бахмутском, но и на Мелитопольском направлении.