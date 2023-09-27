Пока ВСУ берут окоп, россияне роют новый: Дикий рассказал о тяжелых боях в Запорожской области (видео)

Россияне стягивают резервы на Запорожское направление, но оголяют другие участки фронта

В Институте изучения войны (ISW) заявляют об успехах ВСУ в районе населенного пункта Новопрокоповка — окраина города уже под контролем Украины. Но пока украинские воины отбивают один окоп у россиян, они строят новый.

Об этом заявил ученый и ветеран АТО Евгений Дикий. По его словам, на этом направлении ВСУ выработали единственно возможную тактику ведения боев, но она ничем не отличается от методов Первой мировой войны.

По словам Дикого, половина населенного пункта Новопрокоповка уже контролируется ВСУ. У врага паника, он истощен и жалуется на то, что не т ротаций. Однако из-за того, что россияне контролируют небо, украинские воины вынуждены сражаться в ближних боях.

"Россиянам там (в Новопокровке — ред.) действительно непросто, на намного тяжелее нашим защитникам. Дело в том, что россияне там в обороне, а наши в наступлении. Наступать намного сложнее, чем обороняться. И наступление ведется очень давними и архаическими методами, в условиях контроля россиян над небом, к сожалению, другие способы просто невозможны. Мы выработали единственную тактику, которая работает. Она страшная, как в Первую мировую войну, когда каждый метр земли приходится отбивать в ближнем контактном пехотном бою, людьми", — сказал Евгений Дикий.

Также он добавил, что если ВСУ возьмут Токмак, то россиянам не удастся удержать Бердянск и Мелитополь. ВСУ выйдут в Азовскому морю, а это означает, что группировка оккупантов будет разрезана напополам — отдельно донецкая группировка, отдельно крымская. Что касается Крыма, то он фактически из полуострова превратится в остров.

"Крым и сейчас уязвим, но когда мы начнем обрабатывать его и со стороны Азовского моря, то полуострову фактически хана", — добавил Дикий.

Военный добавил, что это понимают не только украинцы, но и сами россияне. Поэтому под Токмак сейчас враг стягивает все свои резервы, за минувшие три-четыре недели врагу удалось увеличить количество солдат на этом направлении в четыре раза. Но есть и положительный момент — эти резервы прибывают с других участков фронта, тем самым делая их оборону слабее. Возможности подтянуть подкрепление из россии, которое не было ранее задействовано в войне, у них нет. По этой же причине наступление россиян на Купянск не удалось, хотя бои шли ожесточенные.

Однако Евгений Дикий подчеркнул, что россияне будут держаться за Токмак до последнего солдата. Сейчас там идут ожесточенные и кровавые бои, ВСУ вынуждены отвоевывать отдельные лесопосадки.

"Еще один момент. Пока мы берем какой-то окоп, а берут его люди в пешем бою, оккупанты примерно в 500 метрах или 1 километре успевают вырыть новый окоп. У них хватает для этого людей", — резюмировал Евгений Дикий.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как ВСУ освободят Крым. По мнению аналитиков, для россиян на полуострове больше нет безопасных мест.