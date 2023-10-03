Война — день 587: ВСУ устанавливают новые рекорды, а оккупанты пытаются контратаковать

Оперативно о главном за сутки

Украинское контрнаступление продолжается, а ВСУ занимаются планомерным и методичным уничтожением живой силы и техники оккупантов и имеют очередной рекорд, на сей раз по количеству уничтоженной артиллерии. Россияне тем временем пытаются наносить удары в Запорожской области, чтобы остановить продвижение украинских войск. Вместе с тем на Западе ожидают, что вскоре боевые действия замедляться и обе стороны начнут подготовку к весне, которая принесет оккупантам еще больше неприятных сюрпризов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 3 октября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В российском Ростове горит военный склад. Власти заверяют, что там горят "металлические поддоны".

С данными за 30 сентября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 584: оккупанты атакуют Украину дронами, а Зеленский анонсировал важные новости

О том, что происходило 1 октября, читайте в материале: Война — день 585: оккупанты несут большие потери и бросают в бой плохо подготовленные резервы

Информацию за 2 октября смотрите по ссылке: Война — день 586: на фронте ожесточаются бои, продолжаются массированные обстрелы