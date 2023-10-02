Война — день 586: на фронте ожесточаются бои, продолжаются массированные обстрелы

Оперативно о главном за сутки

Контрнаступление ВСУ продолжается, а россияне пытаются сделать все возможное, чтобы остановить продвижение украинских военных и не допустить потери важных населенных пунктов, вроде Бахмута. При этом в целом на фронте увеличивается активность боев, а оккупанты наращивают количество попыток штурмовать позиции ВСУ, что не приносит им особого успеха. Не останавливаются и массированные обстрелы, которые лишь увеличивают масштабы бессмысленных разрушений гражданской инфраструктуры.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 2 октября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Херсон попал под массированный обстрел. По данным местных тг-каналов один из ударов пришелся на жилой дом.

Информацию за 29 сентября смотрите по ссылке: Война — день 583: Украина готовится к тяжелой зиме и открытию немецкого завода бронетехники

С данными за 30 сентября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 584: оккупанты атакуют Украину дронами, а Зеленский анонсировал важные новости

О том, что происходило 1 октября, читайте в материале: Война — день 585: оккупанты несут большие потери и бросают в бой плохо подготовленные резервы