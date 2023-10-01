Количество столкновений выросло вдвое: на одном из участков фронта значительно обострилась ситуация

В ВСУ говорят об усложнении ситуации на одном из участков фронта

Оккупационные войска в Украине продолжают предпринимать попытки вернуть утраченные позиции и за последние дни в два раза увеличили количество атак на Таврическом участке фронта, который протягивается через Запорожскую область до Авдеевки (Донецкая область).

Как проинформировал спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире единого марафона украинских новостей, активные боевые действия не прекращаются ни на день.

"Враг пытается вернуть утраченные позиции в районе Роботино. Если говорить о зоне ответственности ОСУВ "Таврия" в целом, то враг увеличил свое давление", — сказал он.

По словам Штупуна, оккупанты пытались улучшить свое положение в районе Марьинки и Авдеевки (Донецкая область), а также продвинуться в районе Вербового, Новоселовки и Степового (Запорожская область).

При этом, он подчеркнул, что если говорить о количестве боевых столкновений, то их количество увеличилось почти в два раза.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские воины работают над перерезанием логистики оккупантов на Бахмутском направлении. У Сил обороны уже имеются успехи, а россиянам это грозит обескровливанием местной группировки войск и большими потерями.