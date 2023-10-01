Война — день 585: оккупанты несут большие потери и бросают в бой плохо подготовленные резервы

Оперативно о главном за сутки

Контрнаступление ВСУ продолжается, а вместе с ним и усиливается давление на оккупационные силы, которые из-за нехватки резервов вынуждены бросать в бой плохо оснащенные части. При этом несмотря на это у аналитиков есть сомнения в том, что им удастся удержать ряд крупных населенных пунктов, среди которых и разрушенный Бахмут, а также Токмак. В ответ на это россияне продолжают накапливать ракеты, чтобы наносить удары по украинским гражданским объектам, однако скорее всего эти атаки не будут иметь такие же размахи, как прошлогодние.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 1 октября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты опять запустили ударные БПЛА по южным областям Украины. Сообщалось, что в Одесской области слышали взрывы

О том, что происходило 28 сентября, читайте в материале: Война — день 582: в ВСУ анонсируют "хорошие новости", а оккупанты в спешке укрепляют позиции

Информацию за 29 сентября смотрите по ссылке: Война — день 583: Украина готовится к тяжелой зиме и открытию немецкого завода бронетехники

С данными за 30 сентября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 584: оккупанты атакуют Украину дронами, а Зеленский анонсировал важные новости