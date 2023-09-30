Укр

Ситуация настолько плоха? Россияне кинули в бой любопытную армию

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Иллюстративное фото Новость обновлена 30 сентября 2023, 17:36
Иллюстративное фото

Оккупантам сильно не хватает резервов

Россияне понесли настолько серьезные потери на фронте, что бросают в бой части, которые планировали развернуть лишь зимой.

Как сообщил в эфире единого марафона новостей спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш, на фронте оккупанты применили резервную 25 общевойсковую армию. Эта армия формировалась на протяжении последнего года с представителей уничтоженных подразделений, а также новых мобилизированных.

Всего она насчитывает около 12 тысяч военных и была развернута на Лиманско-Купянском направлении. Хотя в ее составе есть мотострелковы, артиллерийские и даже танковые подразделения, она получила в основном старое снаряжение.

"В этом подразделении есть проблемы, они комплектуются за счет того вооружения, которое было расконсервировано, снято с хранения и приведено на скорую руку к минимальному боевому состоянию", — сказал Евлаш.

При этом, представитель ВСУ отметил, что исходя из перехватов, оккупанты из этой армии сами признаются в том, что их подготовка желает оставлять лучшего, а проблемы с оснащением дают о себе знать.

Он отметил, что эта армия планировалась быть использованной в качестве резерва в зимний период, однако из-за отсутствия тактических резервов их пустили в бой раньше положенного срока.

Любопытным моментом также является то, что в зависимости от типа армия обычно состоит с 40 тысяч и больше человек, в то время как подразделение численностью в 12 тысяч человек обычно называют дивизией.

Как сообщалось ранее, государственный секретарь США Энтони Блинкен оценил ход украинского контрнаступления. По его словам, оно проходит "тяжело", но Силы обороны уже добились реальных успехов.

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