Война — день 584: оккупанты атакуют Украину дронами, а Зеленский анонсировал важные новости

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 30 сентября. Российские оккупанты продолжают обстреливать мирных украинцев в попытках найти слабые места в системах противовоздушной обороны, однако не могут сдвинуть линию фронта и добиться существенных успехов. Кроме того, украинцев ждут важные новости в этот день, — об этом президент Украины Владимир Зеленский предупредил в вечернем обращении накануне.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 30 сентября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Российские оккупанты запустили несколько волн ударных дронов со стороны Крыма, которые атаковали Одесскую область, а также движутся над Николаевской областью на север. Есть угроза ударов по Черкасской, Кировоградской, Винницкой и Хмельницкой областям, предупреждают воздушные силы Украины.

Карта тревог на начало суток

Карта боевых действий от DeepState на начало суток выглядит следующим образом:

Карта боевых действий Украина 30.09.2023

С данными за 27 сентября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 581: ВСУ продвигаются в районе Бахмута и на юге

О том, что происходило 28 сентября, читайте в материале: Война — день 582: в ВСУ анонсируют "хорошие новости", а оккупанты в спешке укрепляют позиции

Информацию за 29 сентября смотрите по ссылке: Война — день 583: Украина готовится к тяжелой зиме и открытию немецкого завода бронетехники