Есть тяжелораненые: россияне утром ударили по Херсону (фото)

Оккупанты продолжают бить по мирным жителям Украины

Утром в пятницу, 29 сентября, российские оккупационные войска обстреляли центр Херсона. По предварительной информации, тяжело ранены два человека.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Херсона Роман Мрочко в своем Telegram-канале. Пострадавших забрали в больницу.

Оккупанты атаковали коммунальщиков

Пострадала их машина

Позднее он уточнил, что раненые люди — работники КП "Парки Херсона", которые убирали территорию. Также в результате обстрела получил повреждения мусоровоз.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил о последствиях очередного удара россиян по мирному Херсону. Он также рассказал подробности о пострадавших.

"Оба – сейчас в больнице. У 24-летнего мужчины тяжелые травмы конечностей. У его коллеги, 68 лет, диагностировали ранение глаза и контузию", — пишет Прокудин.

Как рассказала местная жительница, прилет был очень мощным, она услышала взрыв и крик. В близлежащих домах выбиты окна.

Как сообщили в Херсонской областной прокуратуре, россияне обстреляли Херсон около 8:30. Уточняется, что в ходе атаки повреждены жилые дома, автомобили и другая гражданская инфраструктура.

В окрестных домах выбиты окна

Как сообщал "Телеграф", россияне обстреляли Херсон из артиллерии и 28 сентября. В Корабельном районе погибли три женщины, одной из них оторвало голову.