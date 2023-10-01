Россияне стянули в Бахмут тысячи своих солдат и техники: в ВСУ рассказали, что будет дальше

ВСУ принимают необходимые меры для продвижения

Российские оккупанты пока не собираются выходить из Бахмута. Они сосредоточили в городе тысячи своих солдат.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона. По его данным, рф стянула в Бахмут более 10 тысяч человек личного состава Там находятся танковые, мотострелковые и десантные полки и сейчас там идут тяжелые бои. Спикер добавил, что говорить о том, что россияне собираются выходить из оккупированного города, пока не приходится.

Военный объясняет, что украинские войска пока не собираются штурмовать город, поскольку это приведет к большим потерям.

"Сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы продвинуться вперед, боевые порядки и закрепиться там и нанести огневого поражения противнику", — подчеркнул Евлаш.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские воины работают над перерезанием логистики оккупантов на Бахмутском направлении. У Сил обороны уже имеются успехи, а россиянам это грозит обескровливанием местной группировки войск и большими потерями.

Также мы сообщали о том, что в ВСУ подтвердили освобождение двух населенных пунктов вблизи Бахмута.