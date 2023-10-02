Ночной террор Украины продолжается: в результате обстрелов пострадали дети, есть разрушения (фото)

Есть пострадавшие в Херсоне

В ночь на 2 октября россияне совершили новый удар по Украине. В частности, они запустили "шахеды" и били из тактической авиации.

Об этом в эфире телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, в последнее время враг активизировался по ночам, в то время как днем количество ударов значительно меньше.

Она рассказала, что ночью враг выпустил 18 КАБов, а днем были зафиксированы пуски лишь двух. В основном свои удары оккупанты направляют на гражданскую инфраструктуру, а также на жилые районы.

"Повреждены и больница, и объекты критической инфраструктуры. Очевидным является враждебный террор", — отметила она, говоря о разрушениях на Юге Украины в последние дни.

Атака минувшей ночью не была массированной и скорее была направлена на разведку систем противовоздушной обороны, считает Гуменюк.

"Выпускали дроны снова с юго-восточного направления — с Азовского побережья и направили их не совсем привычным маршрутом — в основном через Херсонщину, используя временно оккупированную территорию. Очевидной была направленность на Кривой Рог, там три дрона уничтожены и один уничтожили в Херсонской области", — сказала она.

Отметим, что взрывы в Кривом Роге слышали в районе 2:00 ночи. Информацию о сбитии трех "шахедов" также подтвердили и в Днепропетровской ОВА.

В то же время Херсонская областная прокуратура пишет, что в результате ночных обстрелов Херсона біла ранена 13-летняя девочка, у ее 12-летней сестры — острая реакция на стресс. Кроме того, осколочные ранения получила их мать.

"Русские войска всю ночь и утром били по центру Херсона. Повреждены дома, хозяйственные постройки, церковь и другие гражданские объекты", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 1 октября Украина также подверглась удару со стороны рф.