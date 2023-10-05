Война — день 588: ВСУ продвигаются на юге, оккупанты продолжают бомбить украинские города

Оперативно о главном за сутки

Продолжаются активные боевые действия на всех участках фронта. Российских оккупантов удается сдерживать на всех направлениях, а на некоторых, как, к примеру, на Таврическом, есть продвижение сил обороны Украины. При этом не прекращаются вражеские атаки беспилотными летательными аппаратами и артобстрелы населенных пунктов Украины.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 4 октября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Президент Совета ЕС Шарль Мишель поддерживает вступление Украины к 2030 году, но при определенных условиях.

"Украина может присоединиться к ЕС в 2030 году, если обе стороны сделают свою домашнюю работу", – сказал глава Совета ЕС в интервью Spiegel.

С данными за 1 октября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 585: оккупанты несут большие потери и бросают в бой плохо подготовленные резервы

О том, что происходило 2 октября, читайте в материале: Война — день 586: на фронте ожесточаются бои, продолжаются массированные обстрелы

Информацию за 3 октября смотрите по ссылке: Война — день 587: ВСУ устанавливают новые рекорды, а оккупанты пытаются контратаковать