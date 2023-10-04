В Кривом Роге раздалось несколько взрывов во время тревоги: первые подробности

Утром 4 октября в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В некоторых регионах сообщают о взрывах.

По данным Воздушных Сил ВСУ, существует угроза применения врагом ракетного вооружения. В сети говорят о взрывах в Харькове и Кривом Роге. Власти последнего уже подтвердили информацию.

09:13 В Харьковской и Донецкая области сохраняется ракетная опасность — ВС ВСУ.

09:11 Кировоградская, Черкасская, Николаевская, Днепропетровская области — отбой тревоги ВС ВСУ.

09:01 В Кривом Роге было как минимум два взрыва — пишет Лига Новости.

08:59 Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Будьте осторожны, скоростные ракеты в нашем направлении — глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.