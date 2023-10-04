Венгрия снова ставит палки в колеса Украине: при чем здесь помощь от ЕС

Правительство Орбана снова оправдывает свое "звание" дружественного к кремлю

Венгрия, которой Украина недавно пошла на уступки санкционным вопросам, решила помешать Киеву получить очередной транш помощи от стран Евросоюза. В частности, в Будапеште было предложено разделить общую сумму в 50 млрд евро (52,4 млрд долларов) на несколько частей. Причины такого предложения пока не озвучиваются.

Детальнее об этом пишет Bloomberg. Известно, что идея была озвучена венграми на прошлой неделе. Издание также отмечает, что представитель Венгрии в Брюсселе не комментировал этот вопрос, несмотря на запросы журналистов.

В Будапеште пытаются убедить членов ЕС, что на этом этапе Украине может быть достаточно вливания в размере половины общей суммы — 25 млрд евро. В дальнейшем же в течение трех последующих лет, с 2024 по 2027 год, предлагается оценить потребности Киева и выделить остаток денег в зависимости от них.

Bloomberg отмечает, что подобное предложение добавляет обеспокоенность тем, что "экономическая поддержка Украины может ослабиться после того, как США выделили очередные деньги" — в рамках временного пакета помощи.

Напомним, что правительство Виктора Орбана в Венгрии неоднократно критиковалось другими западными политиками и по умолчанию считается достаточно близким к кремлю. Неудивительно, что в конце сентября именно Орбан выразил свои сомнения в целесообразности вступления Украины в ЕС. По его мнению, прежде чем какие-либо разговоры о таком шаге начнутся, ЕС придется ответить на несколько "очень трудных вопросов".

Между тем подобные разглагольствования в украинском МИДе просто высмеяли.