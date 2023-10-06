Россияне опять сбили свой самолет? В пабликах оккупантов уныние (видео)

Пилот жив, но его летательный аппарат, скорее всего, уже догорает на поле

Российские войска якобы потеряли еще одну единицу свое авиации. Новый инцидент мог произойти в районе оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщают в сети. Так, судя по негодованиям одного из популярных российских мониторинговых пабликов, речь идет об огне по своим. Т.е. вражеская ПВО отработала по своему же летательному аппарату.

"С такими темпами работы нашей доблестной ПВО, мы скоро останемся без авиации", — говорит автор поста.

Тем временем Донецкие Telegram-каналы сообщают о сильном задымлении рядом с Мариуполем. Вероятнее всего (информации пока нет подтверждения), это и есть место падения вражеской авиации.

Позже пропаганда заявила, что летчик вышел на связь, а значит, выжил. В сети пишут, что он, вероятно, управлял самолетом.

Впрочем, какой б не была эта машина, россияне уже успели расстроиться самому факту огня по своим, да так, что автор поста даже закрыл комментарии.

Стоит отметить, что за некоторое время до этого события в Запорожской области несколько раз подряд объявляли воздушную тревоги из-за активности вражеской тактической авиации.

Напомним, что аналогичная ситуация с россиянами произошла на прошлой неделе в Запорожской области. Тогда речь шла о потере истребителя Су-35.