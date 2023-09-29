Сбили сами? В сети обсуждают падение российского самолета в Запорожской области

В сети отреагировали на "блестящую" работу российской ПВО

Над временно оккупированным городом Токмак Запорожской области российские захватчики сбили самолет Су-35. Вот только есть одно но — это был, видимо, их же самолет.

Информацию об очередной потере оккупантов уже разнесли по российским пабликам в соцсетях. В то же время телеграмм-канал партизанского отряда Мелитополя опубликовал соответствующее фото и видео.

Отмечается, что в ночь на 29 сентября над Токмаком был запуск из системы С-300 в режиме ПВО. Таким образом россияне сбили собственный самолет Су-35. Исходя из сообщений в сети, ликвидирована была не только очередная единица техники захватчиков, но и сам пилот.

По информации из соцсетей, в Токмаке к месту падения самолета, после того, как он был успешно сбит, выехала одна машина скорой помощи, а также два легковых автомобиля. Точных данных об экипаже пока нет.

Тем временем украинские блогеры и пользователи сети не прошли мимо этой информации и уже успели отметить, что такое происшествие совсем не является удивительным, учитывая большие потери россиян и неопытных военных.

Что пишут в сети

Пользователи сети оценили "жест доброй воли" россиян и в шутку отметили, что таким образом россия пытается доказаться, что у нее лучшая ПВО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты в Херсонской области сбили один свой ударный Ка-52. Это случилось, когда россияне хотели обстрелять украинские позиции.