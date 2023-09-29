Збили самі? У мережі обговорюють падіння російського літака у Запорізькій області

У мережі відреагували на "блискучу" роботу російської ППО

Над тимчасово окупованим містом Токмака Запорізької області російські загарбники збили літак Су-35. Ось тільки є одне але — це був, вірогідно, їхній літак.

Інформацію про чергову втрату окупантів уже рознесли російськими пабліками в соцмережах. Водночас телеграм-канал партизанського загону Мелітополя опублікував відповідне фото та відео.

Зазначається, що в ніч проти 29 вересня над Токмаком був запуск із системи С-300 у режимі ППО. У такий спосіб росіяни збили власний літак Су-35. Виходячи з повідомлень у мережі, ліквідовано було не лише чергову одиницю техніки загарбників, а й самого пілота.

За інформацією із соцмереж, у Токмаку до місця падіння літака, після того, як він був успішно збитий, виїхала одна машина швидкої допомоги, а також два легкові автомобілі. Точних даних про екіпаж поки що немає.

Тим часом українські блогери та користувачі мережі не пройшли повз цю інформацію і вже встигли відзначити, що така подія зовсім не є дивовижною з огляду на великі втрати росіян та недосвідчених військових.

Що пишуть у мережі

Користувачі мережі оцінили "жест доброї волі" росіян і жартома зазначили, що таким чином росія намагається довестися, що в неї найкраща ППО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти на Херсонщині збили один свій ударний Ка-52. Це сталося, коли росіяни хотіли обстріляти українські позиції.