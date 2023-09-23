Причины крушения самолета неизвестны

На западе Африки в Мали разбился военно-транспортный самолет Ил-76. По предварительным данным, борт мог принадлежать ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на военкора Юрия Котенка. В сети также появились первые кадры с места крушения.

На фото виден черный дым, который поднимается с места крушения. Судя по кадрам, самолет упал неподалеку аэропорта, но в безлюдной местности в городе Гао. По информации еще одного военкора Чингиса Дамбиева, самолет принадлежал белорусской грузовой авиакомпании Rubystar Airways и выполнял рейс в интересах ООН.

На данный момент причины крушения самолета неизвестны. Также нет информации о том, сколько человек было на борту и есть ли выжившие. Также напомним, что в конце августа в россии разбился еще один самолет, принадлежавший ЧВК "Вагнера". На борту был основатель евгений пригожин и еще несколько командиров наемников. Все они якобы погибли.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Судане по базе "вагнеровцев" нанесли удар. К атаке могут быть причастны украинские спецслужбы.