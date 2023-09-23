В Африці впав літак із "вагнерівцями" на борту: подробиці (фото)

Причини аварії літака невідомі

На заході Африки в Малі розбився військово-транспортний літак Іл-76. За попередніми даними, борт міг належати ПВК "Вагнер".

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на військора Юрія Котенка. У мережі також з’явилися перші кадри з аварії.

На фото видно чорний дим, що піднімається з місця краху. Судячи з кадрів, літак упав неподалік аеропорту, але у безлюдній місцевості у місті Гао. За інформацією ще одного військкора Чингіса Дамбієва, літак належав білоруській вантажній авіакомпанії Rubystar Airways і виконував рейс на користь ООН.

Наразі причини катастрофи літака невідомі. Також немає інформації про те, скільки людей було на борту і чи вижив хтось. Також нагадаємо, що наприкінці серпня в росії розбився ще один літак, який належав ПВК "Вагнера". На борту був засновник євген пригожин та ще кілька командирів найманців. Всі вони ніби-то загинули.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Судані по базі "вагнерівців" завдали удару. До атаки можуть бути причетні українські спецслужби.