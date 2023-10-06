Почему война с Украиной "так называемая"? Странные слова путина объяснил политпсихолог

Позиция владимира путина не имеет ничего общего с реальностью

Во время своего выступления на Валдае путин назвал войну в Украине "так называемой". Российский президент специально подменяет термины, потому что народ в рф войну не любит.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал политический психолог и эксперта по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким. По его словам, российский диктатор троллит не только Запад, но и сам себя.

Так, комментирую ситуацию на фронте путин снова не признал, что ведет полномасштабную войну против Украины. По его мнению, широкомасштабное вторжение с линией фронта более тысячи километров, которое длится уже более полутора лет — это вовсе не война, а "специальная военная операция". Но тут он попал в смысловую ловушку, отмечает психолог.

"После провала плана с блицкригом, когда все затянулось не на считанные дни и недели, а на месяцы, а может и годы, стало ясно, что это именно война. Но путин, имея инерцию тезисов, вынужден постоянно акцентировать внимание на том, что война – на самом деле совсем не война", – отмечает политпсихолог.

Президент объясняет, что в российском обществе войну не любят, а вот всякие "сво", которые быстро проходят, пользуются успехом. Однако, подменяя тезисы, путин высмеивает не только западную точку зрения, но и реальность, в которой живет россия.

"пути вынужден снисходительно, где-то даже пренебрежительно в очередной раз доносить мысль, что явно затягивающаяся война – не война вовсе. Позицию, которая не имеет ничего общего с реальностью, как и многое из того, что он говорит, что говорят кремлевские рупоры и штатные пропагандисты. Такой троллинг не просто западной точки зрения, но и собственно самой реальности", – отмечает эксперт.

Больше о выступлении путина на Валдае читайте в материале: "Политпсихолог о валдайских тезисах путина: трусливый маньяк глумится над очевидностью".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что путин ошарашил новой версией смерти евгения пригожина. Российский президент намекнул, что командиры ЧВК "Вагнера" могли взорвать самолет изнутри гранатами под воздействием определенных веществ.