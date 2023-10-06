Чому війна з Україною "так звана"? Дивні слова путіна пояснив політпсихолог

Позиція володимира путіна не має нічого спільного з реальністю

Під час свого виступу на Валдаї путін назвав війну в Україні "так званою". Російський президент спеціально замінює терміни, тому що народ у росії війну не любить.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів політичний психолог та експерт з питань невербальної комунікації Валентин Кім. За його словами, російський диктатор тролить не лише Захід, а й сам себе.

Так, коментую ситуацію на фронті путін знову не визнав, що веде повномасштабну війну проти України. На його думку, широкомасштабне вторгнення з лінією фронту понад тисячу кілометрів, яке триває вже понад півтора року — це зовсім не війна, а "спеціальна військова операція". Але тут він потрапив у смислову пастку, зазначає психолог.

"Після провалу плану з бліцкригом, коли все затягнулося не на лічені дні та тижні, а на місяці, а може й роки, стало ясно, що це саме війна. Але путін, маючи інерцію тез, змушений постійно акцентувати увагу на тому, що війна — насправді зовсім не війна", — зазначає політпсихолог.

Президент пояснює, що в російському суспільстві війну не люблять, а от всякі "сво", які швидко минають, мають успіх. Проте, підмінюючи тези, путін висміює як західну думку, а й реальність, у якій живе росія.

"Шляхи змушений поблажливо, десь навіть зневажливо в черговий раз доносити думку, що війна, що явно затягується, — не війна зовсім. Позицію, яка не має нічого спільного з реальністю, як і багато з того, що він говорить, що говорять кремлівські рупори і штатні пропагандисти. Такий тролінг не просто західної точки зору, а й власне самої реальності", — зазначає експерт.

Більше про виступ путіна на Валдаї читайте в матеріалі: "Політпсихолог про валдайські тези путіна: боягузливий маніяк знущається з очевидності" .

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що путін приголомшив новою версією смерті євгена пригожина. Російський президент натякнув, що командири ПВК "Вагнера" могли підірвати літак ізсередини гранатами під впливом певних речовин.