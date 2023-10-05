Експертизу на наркотики не проводили: путін заявив, що пригожин із соратниками підірвали себе самі (відео)

Доля "вагнерівців" у росії після смерті пригожина під питанням

Російський президент володимир путін назвав ймовірну причину катастрофи літака з євгеним пригожиним та іншими командирами ПВК "Вагнера". Якщо коротко, то, за словами путіна, ватажки ЧВК нібито висадили в повітря самі себе, перед цим вживши наркотики або алкоголь.

Про це російський диктатор заявив під час виступу на Валдаї, передають місцеві ЗМІ. Він зазначив, що медичної експертизи тіл не проводили, хоча це не завадило.

За словами путіна, нещодавня експертиза встановила, що у тілах загиблих керівників ПВК "Вагнера", які летіли разом із пригожиним, знайшли сліди від ручних гранат. А слідчий комітет нібито встановив, що зовнішнього впливу на літак не було.

Російський президент натякнув, що пасажири літака могли підірвати себе зсередини. До того ж експертиза на наявність алкоголю чи наркотичних речовин у тілах не проводилася.

"На жаль, на наявність алкоголю чи наркотичних засобів у крові загиблих експертиза не проводилася, хоча ми знаємо, що після відомих подій у компанії (під час обшуків у пригожина та у структур "Вагнера" — ред.) у Петербурзі ФСБ виявила не лише 10 млрд готівкою, але й п’ять кіло кокаїну. На мій погляд, треба було провести таку експертизу, але її не було проведено", — сказав путін.

Також він додав, що "кілька тисяч" найманців "Вагнера" підписали контракти з міністерством оборони рф. При цьому, за словами путіна, влада росії не зійшлася в єдиній думці щодо того, чи потрібні в рф приватні військові компанії, до того ж досвід найманців пригожина був "кострубатим", оскільки не був оформлений за законом. Водночас він додав, що "нам потрібні люди, які хочуть воювати та відстоювати інтереси батьківщини".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в мережі з’явилося відео із пригожіним після його смерті. Ватажок найманців звернувся до "любителів обговорювати його ліквідацію" і заявив, що у нього все нормально.