Экспертизу на наркотики не проводили: путин заявил, что пригожин с соратниками подорвали себя сами (видео)

Судьба "вагнеровцев" в россии после смерти пригожина под вопросом

Российский президент владимир путин назвал вероятную причину крушения самолета с евгеним пригожиным и другими командирами ЧВК "Вагнера". Если вкратце, то, по словам путина, главари ЧВК якобы взорвали сами себя, перед этим употребив наркотики или алкоголь.

Об этом российский диктатор заявил во время выступления на "Валдае", передают местные СМИ. Он отметил, что медицинской экспертизы тел не проводили, хотя не мешало бы.

По словам путина, недавняя экспертиза установила, что в телах погибших руководителей ЧВК "Вагнера", которые летели вместе с пригожиным, нашли следы от ручных гранат. А следственный комитет якобы установил, что внешнего воздействия на самолет не было.

Российский президент намекнул, что пассажиры самолета могли взорваться сами себя изнутри. К тому же экспертиза на наличие алкоголя или наркотических веществ в телах не проводилась.

"К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя мы знаем, что после известных событий в компании (во время обысков у пригожина и у структур "Вагнера" — ред.) в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд наличными, но и пять кило кокаина. На мой взгляд, надо было провести такую экспертизу, но она не была проведена", — сказал путин.

Также он добавил, что "несколько тысяч" наемников "Вагнера" подписали контракты с министерством обороны рф. При этом, по словам путина, власти россии не сошлись в едином мнении касательно того, нужны ли в рф частные военные компании, к тому же опыт наемников пригожина был "корявым", так как не был оформлен по закону. В то же время он добавил, что "нам нужны люди, которые хотят воевать и отстаивать интересы родины".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в сети появилось видео с пригожиным после его смерти. Главарь наемников обратился к "любителям обсуждать его ликвидацию" и заявил, что у него все нормально.