Наплевав на все договора и обещания, путин показательно пустил Карабах "под нож" - Александр Невзоров
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Советский и российский журналист и телеведущий Александр Невзоров прокомментировал обострение в Нагорном Карабахе
Существуют музеи спичек, макарон,чернил, пыток и т.д. Но до сих пор нет Музея Подлости.
Стать таковым, в самом недалеком будущем может московский кремль. Экспозиция музея по сути, уже готова. Надо лишь погрузить в прозрачные емкости с формалином его обитателей и разместить в витринах секретные документы, ноты, наградные листы и прочую кремлевскую макулатуру.
В Карабахе вновь война. Сквозь сегодняшнюю, завтрашнюю и вечную кровь Арцаха- светится хохочущая рожица путина.
Он счастлив. Он отомстил Армении за попытку вступить в "римский статут", за все ее попытки "дышать свободой", а не трупозной вонью кремля.
О механизме быстрого развязывания войны все говорят предательские ухмылки русских миротворцев, которые "не видят" крови и пламени, "не слышат" взрывов и мольбы о помощи.
Все свершается в "братковской" стилистике 90-х. В питере той поры это называлось "шевелить крышей".
"Азербайджан согласовал боевые действия в Арцахе [Нагорном Карабахе] с россией — сказано в заявлении Минобороны Азербайджана.
Т.е. наплевав на все договора и обещания, путин показательно пустил Карабах "под нож".
По этой ссылке вы можете прочитать больше о новой войне в Нагорном Карабахе.
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