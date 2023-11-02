США та Китай проведуть важливі переговори: ЗМІ дізналися подробиці

Серія двосторонніх дипломатичних контактів в останні місяці відбулася здебільшого з ініціативи США

У відносинах між США та Китаєм намітився позитивний момент — країни домовилися відновити переговори щодо контролю над ядерною зброєю. Це відбудеться вперше з часів президентства Барака Обами (він був главою США до 2017 року).

Про це повідомляє The Wall Street Journal. За даними джерел видання у Білому домі, переговори заплановані на наступний тиждень.

За його словами, мета майбутніх обговорень — уникнути небезпечних тристоронніх перегонів озброєнь між Сполученими Штатами, Китаєм і росією. Однак вони не є початком офіційних переговорів щодо обмеження ядерної зброї.

Джерела зазначають, що серія двосторонніх дипломатичних контактів останніми місяцями відбулася в основному з ініціативи США. Вони були спрямовані на реанімацію відносин між Пекіном і Вашингтоном, що швидко погіршуються.

Варто зазначити, що до США з візитом побував міністр закордонних справ Китаю Ван І. Він зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, а також президентом США Джо Байденом.

За інформацією ЗМІ, Ван І також мав підготувати візит до Штатів лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Планується, що глава КНР відвідає саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско та зустрінеться з Джо Байденом.

Як повідомляв "Телеграф", колишній посол України у США Валерій Чалий розповів, чому Китай продовжує підтримувати росію не лише військовим обладнанням, а й політично. Його мета – тим самим послабити США.