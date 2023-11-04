Захід підштовхуватиме Україну до переговорів з росією? ЗМІ дізналися тривожні подробиці

Одна з таких розмов відбулася на минулій зустрічі з оборони України у форматі "Рамштайн"

Чиновники зі США та ЄС почали приховано обговорювати з Києвом можливі переговори з росією. Ймовірно, у цих обговореннях йдеться про територіальні поступки з боку України.

Про це повідомляє NBC News. Чиновники, які стали співрозмовниками видання, розповіли, що обговорення стосувалися того, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, аби досягти угоди з рф.

Одна з цих розмов відбулася на минулій зустрічі з оборони України у форматі "Рамштайн". За словами джерел, ці дискусії стали відповіддю на ситуацію на фронті та політичну ситуацію в Європі та США.

Зокрема, американські та європейські чиновники почали обговорювати з Україною можливість переговорів з рф на тлі того, що війна зайшла в глухий кут. Також взято до уваги сумніви щодо можливості продовжувати допомогу Україні.

Наголошується, що в уряді США стурбовані, наскільки менше уваги привертає війна в Україні з моменту загострення на Близькому Сході. Це може ускладнити надання допомоги Києву.

Чиновники додали, що Україна має час до кінця року або трохи більше, поки дискусії про мирні переговори не стануть голоснішими. Водночас адміністрація президента США Джо Байдена не бачить ознак, що президент рф володимир путін готовий до переговорів.

На думку чиновників зі США, путін чекає на втому Заходу. Він продовжуватиме воювати в очікуванні, що або США та союзники втратять підтримку фінансування України, або допомога для українців стане надто дорогою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що переговори між Україною та росією відбуваються і зараз. Однак вони стосуються деяких гуманітарних питань.

Зверніть увагу! "Телеграф" дізнавався у військових експертів, як переламати ситуацію на фронті та що саме може стати "вундерваффе" для ЗСУ: Війна з Росії зайшла в глухий кут. Військові аналітики назвали два "вундерваффе", які змінять паритет сил на користь України