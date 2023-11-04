Вони одразу професійно тікають: у ЗСУ розкрили цікаві деталі визволення Херсона

11 листопада 2022 року до Херсона, який перебував під окупацією з березня 2022 року, зайшли ЗСУ

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський пояснив, чому росіяни ухвалили "складне рішення" про відступ з Херсона у 2022 році. Якби окупанти не втекли, то могли б потрапити до оточення або бути знищеними.

Про це Тарнавський розповів у рамках проекту "Рік. Херсон". Він нагадав, що росіяни були поділені річкою Дніпро.

"Основна частина сил (росіян – ред.) залишалася на нашій території, де ми проводили наступальну операцію. Вони розуміли чудово, що це угруповання військ могло або потрапити в оточення, або бути знищене", — зазначив Тарнавський.

Командувач додав, що оточення для росіян є максимально неприйнятним сценарієм. Щойно виникає така загроза, вони одразу професійно тікають.

"Тобто вони краще підуть з поля бою, але не потраплять до оточення" – розповідає Тарнавський.

Нагадаємо, 11 листопада 2022 року до Херсона, який перебував під окупацією з березня 2022 року, зайшли ЗСУ. Жителі міста зустрічали наших воїнів із сльозами на очах.

Росіяни не пробачили жителям Херсона того, як вони зустрічали ЗСУ та ненавиділи окупантів. З моменту звільнення вони не перестають нещадно бити містом, вбиваючи мирних жителів та руйнуючи інфраструктуру. Увечері 27 жовтня у Херсоні пролунав потужний вибух: росіяни випустили з території Криму кілька ракет "Іскандер", удар припав по центру міста. Поранення отримали дві особи, було пошкоджено понад десяток житлових будинків. Тим часом наші воїни на Херсонському напрямку ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневої поразки по тилах противника, повідомили в Генштабі.

Ситуація в районі Херсона на карті deepstate

Як повідомляв "Телеграф", росіяни готуються до третьої серії великих штурмів під Авдіївкою та третього масованого штурму самого міста. За добу 3 листопада окупанти просунулися на північному фланзі Авдіївки.