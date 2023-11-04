Они сразу профессионально убегают: в ВСУ раскрыли интересные детали освобождения Херсона

11 ноября 2022 года в Херсон, находившийся под оккупацией с марта 2022 года, зашли ВСУ

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский объяснил, почему россияне приняли "сложное решение" об отступлении из Херсона в 2022 году. Если бы оккупанты не сбежали, то могли бы попасть в окружение или быть уничтоженными.

Об этом Тарнавский рассказал в рамках проекта "Год. Херсон". Он напомнил, что россияне были разделены рекой Днепр.

"Основная часть сил (россиян – ред.) оставалась на нашей территории, где мы проводили наступательную операцию. Они понимали прекрасно, что эта группировка войск могла либо попасть в окружение, либо быть уничтожена", – отметил Тарнавский.

Командующий добавил, что окружение для россиян — максимально неприемлемый сценарий. Как только возникает такая угроза, они сразу профессионально убегают.

"То есть они лучше уйдут с поля боя, но не попадут в окружение" – рассказывает Тарнавский.

Напомним, 11 ноября 2022 года в Херсон, находившийся под оккупацией с марта 2022 года, зашли ВСУ. Жители города встречали наших воинов со слезами на глазах.

Россияне не простили жителям Херсона того, как они встречали ВСУ и ненавидели оккупантов. С момента освобождения они не перестают нещадно бить по городу, убивая мирных жителей и разрушая инфраструктуру. Вечером 27 октября в Херсоне прогремел мощный взрыв: россияне выпустили с территории Крыма несколько ракет "Искандер", удар пришелся по центру города. Ранения получили два человека, были повреждены более десятка жилых домов. Тем временем наши воины на Херсонском направлении ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника, сообщили в Генштабе.

Ситуация в районе Херсона на карте deepstate

Как сообщал "Телеграф", россияне готовятся к третьей серии крупных штурмов под Авдеевкой и третьему массированному штурму самого города. За сутки 3 ноября оккупанты продвинулись на северном фланге Авдеевки.