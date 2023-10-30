Спецоперация Буданова? У оккупантов "угнали" украденного из Херсона енота (реакция сети)

В сети уже успели отреагировать на ситуацию

У российских оккупантов украли енота, которого ранее они похитили из зоопарка в ходе временной оккупации Херсона. По этой причине российский военный блогер закрывает свой Telegram-канал "Енот из Херсона", в котором он собирал деньги на помощь оккупационным войскам, используя животное как "талисман".

В соответствующем паблике был опубликован пост с жалобами на кражу животного. Енота захватчики прозвали "Херси" и с помощью него заработали более 20 миллионов рублей ($212 000) для войск страны-агрессора в течение года. А теперь россияне жалуются, что проект пришлось закрыть и остановить сбор средств.

"К сожалению проект "Енот из Херсона" заканчивает свою жизнь обыкновенным предательством", — говорится в сообщении.

Речь идет о том, что захватчики не смогли поделить между собой енота и деньги, которые он приносит, и кто-то из оккупантов вывез его с временно оккупированной территории Украины. Вероятно, новые "владельцы" животного и дальше продолжат использовать его для сборов на нужды оккупационных войск.

"О судьбе украденного Херси вы еще услышите, сейчас, по нашим данным, он без нашего ведома покинул зону проведения "СВО" (т. А тем, кто похоронил проект — Бог судья. Предатели всегда и для всех будут предателями", — заявляет российский блогер.

Реакция соцсети

В соцсетях тем временем уже отреагировали на новость о похищении похищенного россиянами енота. Некоторые подшутили, что это очередная успешная операция начальника украинской разведки Кирилла Буданова.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские захватчики похитили из Мариупольского зоопарка тигренка и назвали его Роджером. Оккупанты решили дрессировать его, чтобы потом показывать в Большом московском цирке.