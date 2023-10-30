Спецоперація Буданова? У окупантів "украли" вкраденого з Херсона єнота (реакція мережі)

У мережі вже встигли відреагувати на ситуацію

У російських окупантів вкрали єнота, якого раніше вони викрали із зоопарку під час тимчасової окупації Херсона. З цієї причини російський військовий блогер закриває свій Telegram-канал "Єнот із Херсона", в якому він збирав гроші на допомогу окупаційним військам, використовуючи тварину як "талісман".

У відповідному паблику було опубліковано пост зі скаргами на крадіжку тварини. Єнота загарбники прозвали "Херсі" і за допомогою нього заробили понад 20 мільйонів рублів ($212 000) для військ країни-агресора протягом року. А тепер росіяни скаржаться, що проект довелося закрити та зупинити збір коштів.

"На жаль проект "Єнот із Херсона" закінчує своє життя звичайною зрадою", — йдеться у повідомленні.

Йдеться про те, що загарбники не змогли поділити між собою єнота та гроші, які він приносить, і хтось із окупантів вивіз його з тимчасово окупованої території України. Ймовірно, нові "власники" тварини й надалі продовжать використовувати її для зборів на потреби окупаційних військ.

"Про долю вкраденого Херсі ви ще почуєте, зараз, за нашими даними, він без нашого відома залишив зону проведення "СВО" (а тим, хто поховав проект — Бог суддя). Зрадники завжди й для всіх будуть зрадниками", — заявляє російський блогер.

Реакція соцмережі

У соцмережах тим часом уже відреагували на новину про викрадення викраденого росіянами єнота. Дехто пожартував, що це чергова успішна операція начальника української розвідки Кирила Буданова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські загарбники викрали з Маріупольського зоопарку тигреня та назвали його Роджером. Окупанти вирішили дресирувати його, щоб потім показувати у Великому московському цирку.