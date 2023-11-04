Враг готовится к новому массированному штурму под Авдеевкой: что там происходит (карта)

Враг активно строит фортификационные сооружения в тыловых районах, близких к месту предполагаемого наступления

Россияне несут под Авдеевкой огромные потери, и при этом готовятся к третьей серии крупных штурмов под городом и третьему массированному штурму самой Авдеевки. За сутки 3 ноября оккупанты достигли успехов северном фланге Авдеевки.

Об этом сообщили специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав собранные данные. Геолокационные кадры, опубликованные 3 ноября, указывают на то, что враг продвинулся на юго-запад от Красногоровки (4 км к северу от Авдеевки) до железнодорожной линии к северу от Авдеевки.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска продолжают противостоять российским наступлениям вблизи Авдеевки и отбили более 17 российских атак у Степного (3 км к северу от Авдеевки), Северного (6 км к западу от Авдеевки), Тоненького (7 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки).

Спикер Таврической группировки украинских войск полковник Александр Штупун заявил, что активных боевых действий вблизи Авдеевки не ведется. Однако украинские войска ожидают "обострения ситуации" в этом районе.

Ситуация в районе Авдеевки на карте deepstate

По словам главы Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, россияне ведут интенсивные обстрелы украинских позиций в Авдеевке. Также к северу и югу от нее продолжаются пехотные бои.

Российский "военкор" утверждал, что по состоянию на 3 ноября оккупанты осуществили неопределенное продвижение на юго-восток от Авдеевки. Также российские источники утверждали, что россияне продвинулись на север и запад от Красногоровки, в направлении Новокалиново (8 км северо-западнее Бахмута), а также в районе Степного и прорвали украинскую оборону в районе Веселой (4 км северо-восточнее Авдеевки). Также российские "военкоры" утверждали, что бои продолжаются возле Авдеевского коксохимического завода, южных и юго-западных окраин Авдеевки и Опытного (4 км к югу от Авдеевки).

Украинский военный наблюдатель заявил, что враг быстро строит фортификационные сооружения в тыловых районах, близких к районам предполагаемого наступления в районе Авдеевки. Таким образом россияне хотят иметь возможность быстрее вводить резервы в бой.

В отчете отмечается, что украинские официальные лица и российские источники сообщили, что российские войска готовятся к третьей серии крупных штурмов под Авдеевкой. Барабаш заявил, что оккупанты концентрируют живую силу и технику для третьего массированного штурма Авдеевки. Он добавил, что российские силы, вероятно, сосредоточат свои наступательные операции на Авдеевском коксохимическом заводе в северной части Авдеевки. По его словам, оккупанты возобновят более масштабные наступательные операции, когда земля под Авдеевкой высохнет после нескольких недавних ливней.

Российский "военкор" заявил, что войска рф под Авдеевкой проводят тактическую перегруппировку. Целью будущих российских наступательных операций он назвал Авдеевский коксохимический завод.

Как сообщал "Телеграф", во время ракетного удара по Арабатской стрелке ВСУ удалось поразить штаб оккупантов. Там как раз проходило совещание руководства группировки "Днепр".

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