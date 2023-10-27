Мощный взрыв прогремел в Херсоне, сообщается о прилете: что известно на данный момент (обновлено)

Оккупанты обстреливают город с оккупированного Крымского полуострова

В Херсоне вечером 27 октября прогремел мощный взрыв. Местные жители сообщают, что над городом поднимается столб черного дыма.

Об этом сообщил Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, фото делятся в местных Telegram-каналах. По предварительной информации, враг применил баллистическую ракету.

Взрыв был слышен около 18:20. Россияне выпустили с Крыма несколько ракет "Искандер" и удар пришелся по центру города. После взрыва в небо поднимается черный дым, вероятно, есть прилет. Информации о пострадавших на данный момент нет, как и о повреждениях.

Сообщается, что в этот момент россияне продолжают массово обстреливать город, в том числе центр. Горожанам советуют не выходить из укрытий.

Позже стало известно, что из-за российских атак ранены два человека, один из них в больнице. Также повреждены более десятка жилых домов в центре города.

Напомним, что в 23 населенных пунктах Херсонской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Власти планируют вывезти в более безопасное место около 800 детей. Вернуться семьям назад будет нельзя до тех пор, пока опасность не исчезнет и военные не дадут добро.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне не прекращают атаковать Херсонскую область. В результате недавнего удара был убит 13-летний мальчик.