Укр

Херсону рано расслабляться: известнейшая ведьма Украины сделала тревожное предсказание

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
Ян Доброносов, "Телеграф"

Вся Херсонщина будет освобождена, но не сразу

Украинский Херсон прожил в российской оккупации восемь месяцев, и его возвращение под контроль государства было одним из самых радостных событий с момента полномасштабного вторжения рф.

Однако ему еще рано расслабляться. Такой прогноз в большом интервью для "Телеграфа" сделала экстрасенс и самая известная ведьма Украины Мария Тихая.

Она уверена, что Херсонская область будет полностью освобождена из оккупации раньше, чем полуостров Крым, однако есть нюанс.

"Но будьте готовы к тому, что "русня" еще пойдет на правый берег", — предупреждает Мария Тихая.

Больше о прогнозах экстрасенса по войне в Украине и о том, как президент россии владимир путин использует магию, читайте в большом интервью Марии Тихой на "Телеграфе" по этой ссылке.

Как известно, в ноябре 2022 года российские военные вышли с правобережной части Херсонской области, в том числе из самого Херсона, однако до сих пор удерживают в оккупации левый берег, через который проходит стратегически важный для россии сухопутный коридор из Крыма на территорию рф.

Карта Херсонской области на октябрь 2023 года
Карта Херсонской области на октябрь 2023 года
Теги:
#Херсонская область #Херсон #Оккупация #Мария Тихая