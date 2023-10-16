Херсону рано расслабляться: известнейшая ведьма Украины сделала тревожное предсказание

Вся Херсонщина будет освобождена, но не сразу

Украинский Херсон прожил в российской оккупации восемь месяцев, и его возвращение под контроль государства было одним из самых радостных событий с момента полномасштабного вторжения рф.

Однако ему еще рано расслабляться. Такой прогноз в большом интервью для "Телеграфа" сделала экстрасенс и самая известная ведьма Украины Мария Тихая.

Она уверена, что Херсонская область будет полностью освобождена из оккупации раньше, чем полуостров Крым, однако есть нюанс.

"Но будьте готовы к тому, что "русня" еще пойдет на правый берег", — предупреждает Мария Тихая.

Больше о прогнозах экстрасенса по войне в Украине и о том, как президент россии владимир путин использует магию, читайте в большом интервью Марии Тихой на "Телеграфе" по этой ссылке.

Как известно, в ноябре 2022 года российские военные вышли с правобережной части Херсонской области, в том числе из самого Херсона, однако до сих пор удерживают в оккупации левый берег, через который проходит стратегически важный для россии сухопутный коридор из Крыма на территорию рф.