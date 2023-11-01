"Атака была успешной": на оккупированной части Херсонщины ракеты прилетели в базы врага

Сальдо отрапортовал, что "все ракеты сбиты"

Утро 1 ноября в Крыму выдалось неспокойным: местные "власти" объявили воздушную тревогу, а мониторинговые паблики сообщили о пусках ракет в сторону оккупированного полуострова. Однако, похоже, целью был не Крым: по предварительной информации, ракеты ударили по двум местам размещения российских военных в оккупированной части Херсонской области.

"Атака сегодня была успешной: места размещения военных РФ, по меньшей мере, в двух захваченных курортных заведениях на Арабатской стрелке поражены, вероятно, ракетными ударами. Местные жители сообщают, что атака продолжается, над Арабатской стрелкой замечены беспилотники", — сказано в сообщении Telegram-канала "Крымский ветер", опубликованном в 12:38.

Как рассказали жители Генической общины, ракеты попали в две базы отдыха – пансионат "Юный" и "Голубое пламя" в селе Стрелковом. Эти детские здравницы были захвачены россиянами, которые устроили там свои военные "расположения". По свидетельствам местных, из Геническа и села Геническая Горка в Стрелковое выехали автомобили скорой помощи и пожарные машины.

Стрелковое на карте

В то же время гауляйтер Херсонской области владимир сальдо заявил, что все ракеты якобы были сбиты. Он добавил, что люди и инфраструктура не пострадали. Известно, что оккупационные "власти" регулярно подают искаженную и не правдивую информацию.

"Над территорией Херсонской области сбиты семь ракет, запущенных противником с самолётов и летевших на Крым. Большинство уничтожено в воздухе, две сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке", — написал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 30 октября в Крыму была уничтожена позиция российской ПВО. Также оккупанты получили ранения. Данную информацию уже подтвердили в ВСУ.