россияне продали квартиру Зеленских в Крыму: сумма немаленькая

Торги уже окончены

Квартиру жены президента Украины Зеленского в Крыму, которую оккупанты "национализировали" в этом году, продали. Пропагандисты уже назвали цену.

По данным российских СМИ, речь идет о квартире Зеленских в Ялте, а именно в Ливадии. Недвижимое имущество семьи президента, площадью в 119,5 квадратных метров ранее "национализировали" и выставили на аукцион за 24,6 миллиона рублей. Шаг аукциона определили в 1,23 млн рублей.

30 октября, со ссылкой на "министерство имущественных и земельных отношений", пропаганда сообщила, что торги окончены. Квартира продана за 44,3 миллиона рублей — около 450 тысяч долларов.

Напомним, что крымская квартира жены Владимира Зеленского расположена в элитном жилом комплексе "Император" в Ливадии по соседству с политиками, успешными предпринимателями и представителями эстрады. ЖК построен в 2009 году рядом с памятником национального значения Ливадийским дворцом.

Так выглядит дом, где находится квартира Зеленских:

Ранее мы писали о том, что во временно оккупированном Крыму прошли обыски в квартире Елены Зеленской.