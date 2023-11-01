В Крыму тревога: у россиян паника, а путинский мост уже дымит. Что происходит (видео)

Ракеты уже вылетели

Утро 1 ноября в Крыму выдалось неспокойным. Местные "власти" объявили воздушную тревогу, а мониторинговые паблики сообщают о пусках ракет в сторону оккупированного полуострова.

Так, по данным крымских Telegram-каналов, по целям на полуострове якобы запустили крылатые ракеты Storm Shadow. Их пролеты были зафиксировали в районе нескольких населенных пунктов. У россиян в сети началась неподдельная паника.

Псевдогубернатор Севастополя развожаев предупредил местных жителей о воздушной тревоге и сообщил, что в районе Севастопольской бухты россияне организовали дымовую завесу.

Его слова подтверждают видео с места событий. Движение транспорта по мосту временно перекрыто

Напомним, ранее мы писали о том, что на днях в Крыму была уничтожена позиция российской ПВО. В результате атаки техника была уничтожена российская военная техника, а сами оккупанты получили ранения. Данную информацию уже подтвердили в ВСУ. Подробности об ударе вы можете прочитать, перейдя по ссылке.

Также мы сообщали, что ночью в Донецке прогремели мощные взрывы.