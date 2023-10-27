"Морской бой" в Крыму продолжается? В Севастополе подорвался еще один корабль, - СМИ

Официальных подтверждений инцидента пока нет

Оккупированный россией Севастополь перестал быть "тихой гаванью" для российских кораблей — 13 октября там взорвался МРК проекта 21631 "Буян-М" — носитель ракет "Калибр", а днем в четверг, 26 октября, жители центра города услышали взрыв и ощутили вибрацию. Вероятно, это было результатом подрыва российского противоминного корабля.

Как пишет Telegram-канал "Крымский ветер", по словам свидетелей, корабль внезапно подорвался на внешнем рейде Севастопольской бухты. Перед этим, в последние несколько дней, он "медленно нарезал круги".

"Задача этого новейшего разведывательного гидрографического противоминного корабля проекта 23040Г "Владимир Козицкий" – поиск морских мин на дне. Судя по всему, он нашел, что искал", — сказано в сообщении.

Корабль "Владимир Козицкий"

Очевидцы сообщили, что после взрыва из машинного отделения корабля повалил дым. К нему подогнали буксир и оттянули в сторону Стрелецкой бухты. Стоит отметить, что официальных подтверждений поражения этого корабля на данный момент нет.

Для справки: катера проекта 23040Г при полном водоизмещении 192,7 т достигают 33 м в длину и 6,8 м в ширину. Средняя осадка – 1,6 м. Суда оснащены двумя дизельными двигателями мощностью по 248 кВт, позволяющими развивать скорость до 13 узлов.

Как сообщал "Телеграф", в Военно-морских силах ВСУ подтвердили атаку на российский корабль "Павел Державин". Спикер ВМС заявил, что удар был нанесен и по вражескому буксиру.