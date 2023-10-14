"Им пора убираться из нашего Севастополя": в ВМС подтвердили удар по российским кораблям

13 октября судно получило вторичный удар

Российский корабль "Павел Державин", был дважды атакован у побережья Крыма — второй раз в пятницу, 13 октября. Кроме того, удар был нанесен и по вражескому буксиру.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. Он упомянул, что день, который считается "черным" — пятница, 13-е действительно стал таковым для Черноморского флота россии.

"Вчера была "пятница тринадцатое" для Черноморского флота рф … Дважды был поражен патрульный корабль "Павел Державин". Лишь со второго раза он понял, что ему пора уже бежать из нашего Севастополя. Там же подтверждаем поражение буксира "Бур". Его отбуксовывают, у него есть соответствующие повреждения", — отметил Плетенчук.

Спикер Военно-морских сил ВСУ добавил, что детали операции и то, чем именно были атакованы российские корабли, пока не разглашаются. Также он не предоставил подробной информации о повреждениях.

Напомним, источники в Службе безопасности Украины сообщили "Телеграфу", что атаки на корабль "Павел Державин" и на носитель крылатых ракет "Буян" — совместная работа ВМСУ и СБУ. Там заявили, что оба судна были поражены морскими дронами "Морской малыш" с экспериментальным вооружением.

Как ранее сообщал "Телеграф", россияне передислоцируют свои корабли Черноморского флота из временно оккупированного Севастополя и Феодосии в оккупированном Крыму в порт Новороссийска. Туда уже переброшены два фрегата типа "Адмирал Григорович", три МРК проекта 21631 "Буян-М" и одна подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка". Все эти корабли являются носителями КР "Калибр".