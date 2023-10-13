Два корабля Черноморского флота рф поражены украинскими дронами: громкие детали от СБУ

Степень повреждений уточняется

СБУ совместно с ВМСУ атаковали носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин". Удары были осуществлены экспериментальным вооружением морских дронов.

Об этом "Телеграфу" сообщили собственные источники в Службе безопасности Украины. Источники подтвердили, что атака на ракетоноситель "Буян" и подрыв "Державина" два дня назад — дело рук Службы безопасности совместно с ВМС Украины.

Детали пока не раскрывают, но добавляют, что оба судна были поражены морскими дронами "Морской малыш" с экспериментальным вооружением. Отмечается, что после первого подрыва российские тральщики и водолазы так и не смогли обнаружить украинское ноу-хау. Однако 12 октября, подводной лодке "Алроса"удалось убежать от атаки.

"Носитель крылатых ракет "Буян" повторить подвиг "Алросы" не смог, поэтому был сегодня (13 октября, — ред.) поражен на севастопольском рейде экспериментальным вооружением "Морских малышей", — рассказал один из организаторов спецоперации, добавив, что СБУ советуют оккупантам не ходить по украинским водам, если они хотят сохранить хоть какие-то остатки своего флота.

Напомним, о взрыве на корабле Черноморского флота рф "Павел Державин" стало известно 12 октября. Несколько подписчиков паблика из Севастополя сообщили, что они слышали глухой взрыв. Вместе с тем 13 октября утром на рейде оккупированного Севастополя произошел взрыв на МРК проекта 21631 "Буян-М", который является носителем ракет "Калибр".

Тем временем, в крымских пабликах сообщают, что сейчас происходит с "Буяном". По словам местных жителей, взрыв был у левой стороны кормы.

"Если внимательно посмотреть фото и видео, можно заметить, что дым идет не из трубы, а именно со стороны кормы. Так что, пока всё достаточно неопределенно", — комментируют инцидент авторы канала "Крымский ветер".

Как сообщал "Телеграф", россияне продолжают передислоцировать свои корабли Черноморского флота из временно оккупированного Севастополя и Феодосии в оккупированном Крыму в порт Новороссийска. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки за 9 октября, которые опубликовал OSINT-исследователь MT Anderson.