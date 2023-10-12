Оккупанты могли потерять в Крыму еще один корабль: что говорят в Украине

В море у Севастополя найдены корабль и катер

Во временно оккупированном Севастополе взорвался корабль Черноморского флота рф "Павел Державин". В Вооруженных силах Украины уже прокомментировали этот инцидент.

Информация о взрыве была опубликована в Telegram-канале Крымский ветер. Отмечается, что вражеский корабль мог подорваться на мине.

Несколько подписчиков паблика из Севастополя сообщили, что они слышали глухой взрыв. Тем временем мониторинговая группа "Крымского ветра" нашли в море у Севастополя корабль и катер.

"Судя по размерам корабля — приблизительно 60 метров — это мог быть только минный тральщик. Если так, то поздно пить "боржоми" тралить мины", — говорится в сообщении.

Павел Державин. Фото - Минобороны рф.

Что говорят в Украине

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в своем Telegram-канале сообщил, что по предварительной информации, корабль противника действительно подорвался на мине.

Пресс-офицер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк также прокомментировала ситуацию. По ее словам, обстоятельства происшествия сейчас устанавливают.

"Учитывая такое разгильдяйство, которое позволяют себе представители Черноморского флота рф то не там совещание проведут, то не туда в море зайдут. Возможно все что угодно. Мы уточняем обстоятельства", — отметила Гуменюк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети опубликовали инфографику, которая четко показывает, сколько кораблей россия потеряла после ночных взрывов в сентябре.